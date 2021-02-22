Четыре топ-клуба поборются за Агуэро

Аргентинский нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро интересуются сразу четыре топ-клуба, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, с агентом форварда связывались представители "Реала", "Барселоны", "Ювентуса" и "Интера". Контракт аргентинца с "горожанами" истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

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