Четыре топ-клуба поборются за Дембеле

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Четыре топ-клуба поборются за Дембеле

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает L’Equipe, борьбу за 22-летнего француза ведут "Арсенал", "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". "МЮ" считается фаворитом и предложил за игрока 40 миллионов евро.

Соглашение Дембеле с клубом рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 20 забитых мячей и 6 ассистов в 46 играх.

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