Четыре топ-клуба поборются за Дибалу

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала привлек к себе внимание многих топ-клубов Европы.

Как сообщает Football Italia, в борьбу за аргентинца вступили "Барселона", "Интер", ПСЖ и "Челси".

Напомним, что Дибала принял решение не продлевать соглашение с клубом, поэтому предстоящим летом его можно будет подписать в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Дибала провел 23 игры, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

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