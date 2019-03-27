Четыре топ-клуба поборются за Варана

Сразу четыре европейских топ-клуба проявляют интерес к французскому защитнику мадридского "Реала" Рафаэлю Варану, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, приобрести футболиста в летнее трансферное окно хотят "Манчестер Юнайтед", "Бавария", ПСЖ и "Ювентус". Сумма трансфера может составить не менее 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Варан хочет покинуть "Реал" летом. Впрочем, затем француз эту информацию опроверг.

В этом сезоне 25-летний Варан провел 35 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Варан опроверг слухи о желании покинуть "Реал". | http://soccernews.ru