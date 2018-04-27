Четыре топ-клуба претендуют на Папастатопулоса

Сразу четыре европейских топ-клуба претендуют на защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса.

Как сообщает Bild, купить греческого центрбека хотят "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". При этом фаворитом в борьбе за футболиста считаются "канониры".

Стоит отметить, что потенциальному покупателю придётся заплатить за Папастатопулоса 20 миллионов евро.

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