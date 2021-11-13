Четыре топ-клуба РПЛ поспорят за защитника "Шахтёра"
Вадим Шаблий, агент защитника "Шахтёра" Марка Мампасси, отреагировал на трансферные слухи вокруг своего клиента.
"К Мампасси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдёт для прогресса. В данный момент им интересуются четыре российский топ-клуба. В теории этой зимой он может перебраться в Россию", - сказал агент.
Ранее стало известно о попытке московского "Локомотива" усилиться 18-летним футболистом во время зимнего трансферного окна.
Рыночная стоимость Мампасси оценивается в 200 тысяч евро, однако его потенциальный трансфер, по данным журналиста Сергея Егорова, обойдётся в 4 миллиона евро.
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