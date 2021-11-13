Четыре топ-клуба РПЛ поспорят за защитника "Шахтёра"

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Четыре топ-клуба РПЛ поспорят за защитника "Шахтёра"

Фото инстаграм Марка Мампасси

Вадим Шаблий, агент защитника "Шахтёра" Марка Мампасси, отреагировал на трансферные слухи вокруг своего клиента.

"К Мампасси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдёт для прогресса. В данный момент им интересуются четыре российский топ-клуба. В теории этой зимой он может перебраться в Россию", - сказал агент.

Ранее стало известно о попытке московского "Локомотива" усилиться 18-летним футболистом во время зимнего трансферного окна.

Рыночная стоимость Мампасси оценивается в 200 тысяч евро, однако его потенциальный трансфер, по данным журналиста Сергея Егорова, обойдётся в 4 миллиона евро.

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