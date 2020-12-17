Четыре топ-клуба РПЛ зимой поспорят за хавбека "Ростова"

Теги ростовматиас норманнцска москваспартак москвазенит санкт-петербургкраснодарбернлисаутгемптонфулхэмтрансферы

Четыре топ-клуба РПЛ зимой поспорят за хавбека "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн стал трансферной целью ведущих российских клубов, утверждает Verdens Gang.

По сведениям издания, текущей зимой норвежского хавбека будут пытаться заполучить "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар".

Также 24-летний футболист находится в сфере интересов "Бернли", "Саутгемптона" и "Фулхэма".

"Ростов" оценивает одного из своих лидеров в 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Норманн сыграл за "жёлто-синих" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Ростов" расстался с вратарем, который пропустил 10 голов в матче с "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" не имеет состава, но дожимает "Тоттенхэм" и выходит в лидеры! Разбираем центральный матч 13 тура АПЛ

"Ливерпуль" не имеет состава, но дожимает "Тоттенхэм" и выходит в лидеры! Разбираем центральный матч 13 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов