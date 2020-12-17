Четыре топ-клуба РПЛ зимой поспорят за хавбека "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн стал трансферной целью ведущих российских клубов, утверждает Verdens Gang.

По сведениям издания, текущей зимой норвежского хавбека будут пытаться заполучить "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар".

Также 24-летний футболист находится в сфере интересов "Бернли", "Саутгемптона" и "Фулхэма".

"Ростов" оценивает одного из своих лидеров в 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Норманн сыграл за "жёлто-синих" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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