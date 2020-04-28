Четыре топ-клуба ведут борьбу за хавбека "Атлетико" Партея

Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

Ранее сообщалось об интересе к ганцу со стороны "Ювентуса", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

По информации RMC Sport, новым претендентом на 26-летнего хавбека стал ПСЖ.

Напомним, что отступные в контракте футболиста составляют 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Партей сыграл за "матрасников" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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