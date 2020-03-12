Четыре топ-лиги Европы официально попросят о переносе Евро-2020

Теги коронавирусчемпионат европыуефа

Четыре топ-лиги Европы официально попросят о переносе Евро-2020

Четыре топ-чемпионата Европы - Лига 1, Серия А, Примера и Бундеслига попросят УЕФА перенести Евро-2020.

Как сообщает Football Italia, официальное письмо от лиг будет отправлено 12 марта. Отметим, что это связано с распространением коронавируса.

Если Евро-2020 будет перенесено, то руководство лиг планирует завершить текущий сезон в июне-июле.

Напомним, что Евро-2020 должно пройти в 12 странах Европы. В России матчи будет принимать Санкт-Петербург.

Читайте также: Коронавирус подчиняет футбольную Европу! Разбираем, как чемпионаты будут продолжать "пир во время чумы" и что будет с Евро! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги Чемпионов

ПСЖ выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов