Четыре топ-лиги Европы официально попросят о переносе Евро-2020

Четыре топ-чемпионата Европы - Лига 1, Серия А, Примера и Бундеслига попросят УЕФА перенести Евро-2020.

Как сообщает Football Italia, официальное письмо от лиг будет отправлено 12 марта. Отметим, что это связано с распространением коронавируса.

Если Евро-2020 будет перенесено, то руководство лиг планирует завершить текущий сезон в июне-июле.

Напомним, что Евро-2020 должно пройти в 12 странах Европы. В России матчи будет принимать Санкт-Петербург.

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