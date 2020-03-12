Четыре топ-лиги Европы официально попросят о переносе Евро-2020
Четыре топ-чемпионата Европы - Лига 1, Серия А, Примера и Бундеслига попросят УЕФА перенести Евро-2020.
Как сообщает Football Italia, официальное письмо от лиг будет отправлено 12 марта. Отметим, что это связано с распространением коронавируса.
Если Евро-2020 будет перенесено, то руководство лиг планирует завершить текущий сезон в июне-июле.
Напомним, что Евро-2020 должно пройти в 12 странах Европы. В России матчи будет принимать Санкт-Петербург.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1