Четыре топ-тренера отказали ПСЖ
Руководство ПСЖ продолжает поиск нового главного тренера, который следующим летом сменит на этом посту Унаи Эмери.
Как сообщает El Mundo Deportivo, боссы парижан уже контактировали с Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Антонио Конте ("Челси"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), однако все они ответили французскому гранду отказом.
В связи с этим, ПСЖ может вернуться к кандидатуре ныне безработного Карло Анчелотти, который уже возглавлял команду с 2011 по 2013 год.
Не пропустите: ПСЖ определил трёх кандидатов на замену Эмери. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|77
|2
|Монако
|29
|63
|3
|Марсель
|29
|59
|4
|Лион
|29
|54
|5
|Нант
|29
|43
|6
|Ренн
|29
|42
|7
|Ницца
|29
|42
|8
|Монпелье
|29
|41
|9
|Бордо
|29
|37
|10
|Дижон
|29
|37
|11
|Сент-Этьен
|29
|36
|12
|ФК Кан
|29
|35
|13
|Генгам
|29
|35
|14
|Анжер
|29
|32
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|29
|30
|17
|Тулуза
|29
|29
|18
|Труа
|29
|28
|19
|Лилль
|29
|28
|20
|Метц
|29
|20