Четыре топ-тренера отказали ПСЖ

Руководство ПСЖ продолжает поиск нового главного тренера, который следующим летом сменит на этом посту Унаи Эмери.

Как сообщает El Mundo Deportivo, боссы парижан уже контактировали с Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Антонио Конте ("Челси"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), однако все они ответили французскому гранду отказом.

В связи с этим, ПСЖ может вернуться к кандидатуре ныне безработного Карло Анчелотти, который уже возглавлял команду с 2011 по 2013 год.

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