Четыре тренера претендуют на звание лучшего наставника АПЛ в мае

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Четыре тренера претендуют на звание лучшего наставника АПЛ в мае

Фото: инстаграм Юргена Клоппа/Автор неизвестен

Английская Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего тренера турнира по итогам мая.

В число претендентов на награду вошли Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Микель Артета ("Арсенал"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Марсело Бьелса ("Лидс").

"Ливерпуль" Клоппа и "Арсенал" Артеты в мае выиграли по пять матчей из пяти. "Лидс" Бьелсы добился четырех побед, а "Вест Хэм" Мойеса - трех.

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