Четыре тысячи матчей подряд в заявке "Манчестер Юнайтед" есть хотя бы один воспитанник

"Манчестер Юнайтед" продолжает славную традицию привлечения к игре за основную команду воспитанников академии.

Как сообщает официальный сайт клуба, в заявке "красных дьяволов" есть хотя бы один "доморощенный" футболист в последних четырёх тысячах матчей.

Удивительная серия "МЮ" длится с далёкого 1937 года.

Напомним, что манкунианцы являются рекордсменами по числу титулов чемпиона Англии. Они брали золото 20 раз.

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