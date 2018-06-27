Четыре ведущих игрока "Реала" выразили сомнение относительно своего будущего на "Сантьяго Бернабеу"
Уже четыре ведущих игрока мадридского "Реала" выразили сомнение относительно своего будущего на "Сантьяго Бернабеу", информирует El Mundo Deportivo.
Так, в разное время на свой уход из королевского клуба намекнули форвард Криштиану Роналду, вингеры Гарет Бэйл и Марко Асенсио, а также полузащитник Матео Ковачич.
Напомним, "Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии. | soccernews.ru
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|Барселона
|38
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|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20