Четыре ведущих игрока "Спартака" перед матчем с "Марибором" работали по индивидуальной программе

Теги спартак москвамариборденис глушаковзе луишлуис адрианолоренсо мельгарехо

Четыре ведущих игрока "Спартака" перед матчем с "Марибором" работали по индивидуальной программеЧетыре ведущих игрока московского "Спартака" перед матчем группового этапа Лиги Чемпионов против словенского "Марибора" работали по индивидуальной программе.

Как информирует СЭ, отдельно от своих партнеров по команде по решению тренерского штаба тренировались форварды Зе Луиш и Луис Адриано, а также полузащитник Денис Глушаков и вингер Лоренсо Мельгарехо.

Напомним, защитник "Марибора" Биллонг назвал самого опасного игрока в составе "Спартака"

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 4 8
2 Севилья 4 7
3 Спартак Москва 4 5
4 Марибор 4 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 4 12
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Наполи 4 3
4 Фейеноорд 4 0
Группа G М О
1 Бешикташ 4 10
2 Порту 4 6
3 РБ Лейпциг 4 4
4 Монако 4 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 4 10
2 Реал Мадрид 4 7
3 Боруссия Дортмунд 4 2
4 АПОЭЛ 4 2
Полная таблица

топ-5 тегов