Четыре ведущих игрока "Спартака" перед матчем с "Марибором" работали по индивидуальной программе

Четыре ведущих игрока московского "Спартака" перед матчем группового этапа Лиги Чемпионов против словенского "Марибора" работали по индивидуальной программе.

Как информирует СЭ, отдельно от своих партнеров по команде по решению тренерского штаба тренировались форварды Зе Луиш и Луис Адриано, а также полузащитник Денис Глушаков и вингер Лоренсо Мельгарехо.

Напомним, защитник "Марибора" Биллонг назвал самого опасного игрока в составе "Спартака".