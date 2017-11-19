Четыре вратарских ляпа в матче Чемпионшипа

В матче 17-го тура чемпионата Англии в Чемпионшипе "Миллуолл" и "Сандерленд" сыграли вничью со счетом 2:2.

Стоит отметить, что во всех четырех мячах в этом поединке виноваты вратари Робин Рюйтер и Джордан Арчер.