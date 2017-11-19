Четыре вратарских ляпа в матче Чемпионшипа

Теги миллуолсандерленд

Четыре вратарских ляпа в матче Чемпионшипа

В матче 17-го тура чемпионата Англии в Чемпионшипе "Миллуолл" и "Сандерленд" сыграли вничью со счетом 2:2.

Стоит отметить, что во всех четырех мячах в этом поединке виноваты вратари Робин Рюйтер и Джордан Арчер.

Видео: Ужасные ляпы голкиперов.

Не пропустите: Невероятный автогол после удара с 40 метров.  http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов