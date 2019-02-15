Четыре южноамериканские страны готовят совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Чемпионат Мира 2030 года может состояться в Южной Америке.
Сообщается, что Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили готовят совместную заявку на проведение мундиаля 2030 года.
Отметим, что в 2030 году будет праздноваться столетие турнира. Первый Кубок мира был разыгран в 1930 году в Уругвае.
Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре, а ЧМ-2026 совместно примут Канада, Мексика и США.
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