Четыре южноамериканские страны готовят совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Чемпионат Мира 2030 года может состояться в Южной Америке.

Сообщается, что Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили готовят совместную заявку на проведение мундиаля 2030 года.

Отметим, что в 2030 году будет праздноваться столетие турнира. Первый Кубок мира был разыгран в 1930 году в Уругвае.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре, а ЧМ-2026 совместно примут Канада, Мексика и США.

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