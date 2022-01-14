Четыре защитника "Челси" пропустят матч с "Манчестер Сити"

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Четыре защитника "Челси" пропустят матч с "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Лондонский "Челси" столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии поединка 22-го тура АПЛ с "Манчестер Сити".

Тренерский штаб "синих" во главе с Томасом Тухелем не сможет рассчитывать сразу на четырёх защитников.

Не сыграют с "горожанами" Андреас Кристенсен (коронавирус), Тревор ЧалобаРис Джеймс и Бен Чилуэлл (все - травмы).

"Сити" примет "Челси" в субботу, 15 января, в 15:30 по московскому времени.

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