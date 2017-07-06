Четырех футболистов одного из бразильских клубов уволили за мастурбацию

Теги гаучо

Четырех футболистов одного из бразильских клубов уволили за мастурбацию

Четыре игрока бразильского "Гаучо" были уволены за выставленное в интернете видео.

"Когда я включил видео, то немедленно его остановил. Это отвратительно. Вне рабочего времени мы ничего не можем поделать с этой ситуацией. Если они хотят веселиться, пить, это их проблемы.

Как президент я должен отвечать за то, что происходит во время работы. Это моя ответственность. Клуб "Гаучо" не является хранителем морали и хороших манер. Но снять это видео было очень неправильно" - сказал президента клуба Жилмар Россо.

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комментарии
mmbb

jbjb./

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Пьянь

Блядь. Это просто какая-то адская жесть... Тьфу нах.. проблевался.

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РеалЕкатеринбург

Опа... На новом дизайне сайта нет цензуры?

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Пьянь

Видать нет и можно не региться.

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