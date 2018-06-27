Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Сегодня на Чемпионате Мира будут сыграны заключительные игры в группах "F" и "E". В первом квартете путевки в 1/8 финала турнира будут разыграны между Мексикой и Швецией, а также Южной Корее и Германией. Во второй группе сыграют Сербия с Бразилией и Швейцария с Коста-Рикой.

Кака уже выразил уверенность в том, что "селесао" способны выиграть турнир в России, а Златан Ибрагимович заявил, что выступил бы на ЧМ-2018 лучше нынешних форвардов шведов.

На клубном уровне сегодня может быть официально закрыт переход Джанлуиджи Буффона из "Ювентуса" в ПСЖ, а Маурицио Сарри может стать новым главным тренером "Челси".

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