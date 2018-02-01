"Chevrolet" готов помочь "Манчестер Юнайтед" побить мировой трансферный рекорд

Теги неймарманчестер юнайтедпсж

"Chevrolet" готов помочь "Манчестер Юнайтед" побить мировой трансферный рекордНа форварда французского ПСЖ Неймара появился еще один претендент, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, следующим летом побороться за 25-летнего нападающего парижан будет готов английский "Манчестер Юнайтед". Заполучить бразильца "красным дьяволам" намерен финансово помочь их титульный спонсор "Chevrolet".

В нынешнем сезоне Неймар забил 26 мячей и сделал 16 результативных передач в 25 играх за ПСЖ.

Напомним, Неймар и "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу. | soccernews.ru

комментарии
Виктор

И его там поломают,это тебе не Испании и Франции играть

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Пьянь

Что же других довольно хрупких игроков не ломают в АПЛ?

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Я ЗА

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