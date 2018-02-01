"Chevrolet" готов помочь "Манчестер Юнайтед" побить мировой трансферный рекорд

На форварда французского ПСЖ Неймара появился еще один претендент, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, следующим летом побороться за 25-летнего нападающего парижан будет готов английский "Манчестер Юнайтед". Заполучить бразильца "красным дьяволам" намерен финансово помочь их титульный спонсор "Chevrolet".

В нынешнем сезоне Неймар забил 26 мячей и сделал 16 результативных передач в 25 играх за ПСЖ.

Напомним, Неймар и "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу. | soccernews.ru