Чезаре Пранделли оценил форму Кокорина

Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли прокомментировал состояние нападающего Александра Кокорина.

"У Саши есть проблемы, но он много работает. Как мы и предполагали, ему нужно время. Не стоит торопиться и проявлять излишние энтузиазм и желание быть частью команды. Это может пойти во вред, ведь футболист несколько недель не мог поддерживать форму. Сказывается простой. В данный момент Кокорин показывает себя в образцовой манере", – цитирует Пранделли Fiorentina News.