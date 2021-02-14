Чезаре Пранделли оценил форму Кокорина

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Чезаре Пранделли оценил форму КокоринаНаставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли прокомментировал состояние нападающего Александра Кокорина

"У Саши есть проблемы, но он много работает. Как мы и предполагали, ему нужно время. Не стоит торопиться и проявлять излишние энтузиазм и желание быть частью команды. Это может пойти во вред, ведь футболист несколько недель не мог поддерживать форму. Сказывается простой. В данный момент Кокорин показывает себя в образцовой манере", – цитирует Пранделли Fiorentina News.

Напомним, Кокорин был включен в заявку на матч против "Сампдории".

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