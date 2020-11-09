Чезаре Пранделли стал новым главным тренером "Фиорентины"

Чезаре Пранделли возглавил "Фиорентину". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Завтра, 10 ноября, состоится официальная презентация 63-летнего специалиста. Детали контракта пока не разглашаются.

Ранее стало известно об отставке Джузеппе Якини из-за неудовлетворительных результатов команды, которую он возглавлял с декабря 2019 года.

После 7 туров Серии А "Фиорентина" занимает 12 место в турнирной таблице.

Отметим, что с 2005 по 2010 год Пранделли также был наставником "фиалок".

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