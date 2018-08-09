"ЧФР Клуж", "Судува" и "Аталанта" побеждают в первых матчах квалификации ЛЕ

Румынский "ЧФР Клуж", литовская "Судува" и "Аталанта" из Бергамо одержали победы в первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Спартакс" - "Судува" - 0:1

Гол: Гильерме, 52 - 0:1.

"Хапоэль" (Хайфа) - "Аталанта" - 1:4

Голы: Бузальо, 7 - 1:0, Хатебур, 18 - 1:1, Сапата, 21 - 1:2, Пашалич, 65 - 1:3, Муса, 86 - 1:4.

"Алашкерт" - "ЧФР Клуж" - 0:2

Голы: Тукудин, 5 - 0:1, Тукудин, 49 - 0:2.

Напомним, ранее "Уфа" обыграла "Прогресс". | soccernews.ru