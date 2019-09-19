ЧФР обыграл "Лацио", а "Селтик" и "Ренн" закончили ничьей

ЧФР обыграл "Лацио" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

В другом матче дня "Ренн" и "Селтик" обменялись голами.



ЧФР - "Лацио" - 2:1 (1:1)



Голы: Баштуш, 25 - 0:1, Дяк, 41 (с пенальти) - 1:1, Омрани, 75 - 2:1.



ЧФР: Арлаускис, Боли, Камора, Сестор, Буркэ, Петелеу, Дяк (Голофка, 90), Джокович, Бордеяну, Траоре (Омрани, 46), Пэун (Кулио, 84).



"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш (Лулич, 80), Вавро, Лукас, Бериша (Катальди, 67), Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо, Корреа, Хони (Адеканье, 80).

"Ренн" - "Селтик" - 1:1 (1:0)

Голы: Ньянг, 37 (с пенальти) - 1:0, Кристи, 59 (с пенальти) - 1:1.

"Ренн": Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Гренье (Сьебатше, 88), Мартен (Камавинга, 72), Буриго, Ньянг, Тэ (Дель Кастильо, 72), Рафинья.

"Селтик": Форстер, Жюльен, Болинголи-Мбомбо (Хэйес, 69), Эльхамед, Айер, Браун, Форрест, Макгрегор, Кристи, Эль-Юнусси (Нтшам, 57), Эдуар (Байо, 84).

Таким образом группу E возглавил ЧФР, набрав 3 балла. У "Ренна" и "Селтика" по 1 очку, у "Лацио" - 0 баллов.

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