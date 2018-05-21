ЧФР стал чемпионом Румынии

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ЧФР стал чемпионом Румынии

ЧФР из Клужа обыграл "Вииторул" в заключительном туре плей-офф и стал чемпионом Румынии.

Подопечные Дана Петреску, известного по работе с "Кубанью" и московским "Динамо", опередили в чемпионской гонке "Стяуа".

ЧФР выиграл золотые медали румынского первенства в четвёртый раз в истории и впервые с 2012 года.

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