ЧФР стал чемпионом Румынии

ЧФР из Клужа обыграл "Вииторул" в заключительном туре плей-офф и стал чемпионом Румынии.

Подопечные Дана Петреску, известного по работе с "Кубанью" и московским "Динамо", опередили в чемпионской гонке "Стяуа".

ЧФР выиграл золотые медали румынского первенства в четвёртый раз в истории и впервые с 2012 года.

Не пропустите: Шовковский: "Чемпионские медали в УПЛ решались не на футбольном поле". | http://soccernews.ru