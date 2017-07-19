Чичарито близок к возвращению в АПЛ

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Чичарито близок к возвращению в АПЛ

Лондонский "Вест Хэм" хочет купить форварда "Байера" Хавьера Эрнандеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" готовы выплатить полную сумму отступных, прописанную в контракте мексиканца. Речь идёт о 14,7 миллионах евро.

29-летний Эрнандес выступает за "Байер" с 2015 года, сыграл 76 матчей и забил 39 голов. 

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