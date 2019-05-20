Чичарито дал оценку сериалу "Игра Престолов"

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Чичарито дал оценку сериалу "Игра Престолов"

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес высказался об известном сериале "Игра Престолов".

"Замечательный сериал, но финальный сезон ужасен. Неудачная работа сценаристов", - написал Чичарито в своем твиттере.

Отметим, что сегодня вышла последняя серия 8-го сезона сериала. Напомним, что сериал шел с апреля 2011 года.

В этом сезоне Чичарито провел 28 матчей, в которых отметился 8 голами и 4 ассистами.

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