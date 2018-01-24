Чичарито готов покинуть "Вест Хэм"



Мексиканский нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес "Чичарито" хочет сменить клуб, сообщает Express.

По сведениям издания, футболист уже поставил в известность руководство клуба о своих планах. Ранее сообщалось, что им интересуются "Бешикташ" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 29-летний Чичарито провел за "Вест Хэм" 12 матчей в Премьер-лиге и забил 5 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Не пропустите: Мариу близок к переходу в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru