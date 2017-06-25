Чичарито: "Мексика намерена выиграть Кубок Конфедераций"

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Чичарито: "Мексика намерена выиграть Кубок Конфедераций"

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес "Чичарито" заявил, что его команда хочет стать победителем" Кубка Конфедераций-2017. 

"В сборной Мексики устроено так: игрок, забивший гол, - не герой, а игрок, допустивший ошибку - не злодей. Мы просто полностью отдаемся игре и пашем на тренировках. И мы хотим взять титул. Не важно, кого придется обыграть", - приводит слова Чичарито официальный сайт турнира.

Напомним, что Мексика заняла второе место в группе А и завоевала путевку в полуфинал.

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