Чичарито: "Мексика намерена выиграть Кубок Конфедераций"

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес "Чичарито" заявил, что его команда хочет стать победителем" Кубка Конфедераций-2017.

"В сборной Мексики устроено так: игрок, забивший гол, - не герой, а игрок, допустивший ошибку - не злодей. Мы просто полностью отдаемся игре и пашем на тренировках. И мы хотим взять титул. Не важно, кого придется обыграть", - приводит слова Чичарито официальный сайт турнира.

Напомним, что Мексика заняла второе место в группе А и завоевала путевку в полуфинал.

Не пропустите: Мутко: "Мы не мыслим сборную России без Акинфеева". | http://soccernews.ru