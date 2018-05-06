Чичарито может вернуться в Мексику

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, летом может вернуться в Мексику, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 29-летний нападающий может стать игроком "Гвадалахары", воспитанником которой он является.

Впрочем, этот переход может состояться только при условии, что Чичарито пойдёт на значительное снижение зарплаты.

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