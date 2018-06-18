Чичарито назвал главную цель сборной Мексики

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, назвал главную цель своей команды на ЧМ-2018.

"Наша главная цель - выйти в финал Чемпионата Мира. Ничего хорошего не будет, если мы проиграем Корее и Швеции и поедем домой" - сказал Чичарито.

Напомним, что сборная Мексики стартовала на мундиале с сенсационной победы над Германией.

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