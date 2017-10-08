Чичарито не собирается покидать "Вест Хэм"

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Чичарито не собирается покидать "Вест Хэм"

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес прокомментировал слухи о том, что он зимой хочет уйти из клуба.

"Эти сообщения - ложь. Я всем доволен в "Вест Хэме" - написал Чичарито в своем твиттере.

Сообщалось, что мексиканец может продолжить карьеру в "Валенсии" или "Севилье".

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