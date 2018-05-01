Чичарито определился со своим будущим

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Чичарито определился со своим будущим

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, определился со своим будущим.

Как сообщает ESPN, 29-летний мексиканец решил покинуть "молотобойцев" и уже приступил к поиску нового клуба.

"Вест Хэм" также не против расстаться с Чичарито, у которого есть предложения из МЛС, Китая и Турции.

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