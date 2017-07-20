Чичарито переходит в "Вест Хэм"

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Чичарито переходит в "Вест Хэм"

Форвард леверкузенского "Байера" Хавьер Эрнандес возвращается в английскую Премьер-лигу.

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости по трансферу 29-летнего мексиканца.

Ожидается, что "молотобойцы" заплатят за Чичарито 14,5 миллионов евро. Сделка будет закрыта после прохождения футболистом медобследования.

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