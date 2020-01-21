Чичарито перешел в бывший клуб Ибрагимовича
Мексиканский нападающий "Севильи" Хавьер "Чичарито" Эрнандес перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает официальный сайт американского клуба.
Американцы заплатили за футболиста девять миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона евро за счет бонусов.
В составе "Лос-Анджелес Гэлакси" мексиканец заменит Златана Ибрагимовича, который перешел в "Милан".
31-летний Чичарито выступал за "Севилью" с 2019 года, провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил три гола. Ранее играл за "Гвадалахару", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Байер" и "Вест Хэм". За сборную Мексики сыграл 109 матчей и забил 52 гола. Двукратный чемпион Англии, чемпион Мексики, обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ, победитель клубного чемпионата мира.
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