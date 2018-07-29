Чичарито принял решение о своем будущем

Мексиканский нападающий "Вест Хэма" Хавьер "Чичарито" Эрнандес не покинет клуб этим летом.

"Мы не получали конкретных предложений по Чичарито, но конкретных предложений не было. Мы дали понять всем клубам, что он не продается. Пеллегрини рассчитывает на Эрнандеса. Ему нужны игроки, которые могут подержать мяч, отдать хороший пас, успешно открыться и забить. Хавьер умеет это все," - сказал спортивный директор "Вест Хэма" Марио Хусильос в интервью Marca.

Ранее сообщалось, что 30-летним Эрнандесом интересуется "Атлетико", но футболист решил не переезжать в Мадрид, где живут две его бывшие девушки.

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