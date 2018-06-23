Чичарито признан лучшим игроком матча Южная Корея - Мексика

Нападающий Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Южной Кореи и Мексики.

30-летний форвард забил второй гол своей команды в этой игре, который в итоге стал победным.

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