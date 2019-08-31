Чичарито продолжит карьеру в Испании

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, в ближайшее время станет игроком "Севильи".

Клубы уже договорились о трансфере звёздного мексиканца за 10 миллионов евро. Ожидается, что сам футболист заключит с "нервионцами" трёхлетний контракт.

Для завершения сделки 31-летнему форварду осталось пройти медицинское обследование.

Чичарито выступал за "Вест Хэм" с 2017 года, сыграл 63 матча, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

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