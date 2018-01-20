Чичарито продолжит карьеру в Турции

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, в ближайшее время станет игроком "Бешикташа", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, турецкий клуб заплатит за 29-летнего мексиканца 8,5 миллионов евро и заключит с ним контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

Чичарито выступает за "Вест Хэм" с лета 2017 года, сыграл 21 матч и забил 4 гола.

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