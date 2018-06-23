Чичарито прокомментировал победу над Южной Кореей

Теги хавьер эрнандесмексикаюжная корея

Чичарито прокомментировал победу над Южной Кореей

Ведущий нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, дал комментарии после победы своей команды над Южной Кореей в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Мы победили немцев и корейцев. Теперь мы должны добыть три очка в матче с Швецией, и затем играть в 1/8 финала. Все соперники сложные, но у нас положительные результаты. Мы хотим играть с огромным удовольствием" - сказал Чичарито.

Не пропустите видеообзор матча Южная Корея - Мексика. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"

Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов