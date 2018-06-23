Чичарито прокомментировал победу над Южной Кореей

Ведущий нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, дал комментарии после победы своей команды над Южной Кореей в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Мы победили немцев и корейцев. Теперь мы должны добыть три очка в матче с Швецией, и затем играть в 1/8 финала. Все соперники сложные, но у нас положительные результаты. Мы хотим играть с огромным удовольствием" - сказал Чичарито.

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