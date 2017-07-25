Чичарито прокомментировал свой переход в "Вест Хэм"

Новичок "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

"Я очень рад, что стал игроком "Вест Хэма". Для меня АПЛ - лучшая лига в мире. Когда у меня появился шанс вернуться сюда, я сделал всё возможное для подписания контракта. Это решение далось мне легко. У "Вест Хэма" богатая история, это амбициозный клуб. Вы можете понять это, посмотрев на тех игроков, которые были подписаны этим летом. Я поскорее хочу начать сезон и помочь команде добиться поставленных целей" - цитирует мексиканца официальный сайт "молотобойцев".

Напомним, что "Вест Хэм" заплатил за Чичарито 18 миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2020 года. | http://soccernews.ru