Чичарито рассказал о целях сборной Мексики на ЧМ-2018

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес рассказал, какие цели перед собой ставит национальная команда на ЧМ-2018.

"Мы не ставим цели добраться до четвертьфинала, не хотим себя ограничивать. Мы хотим дойти так далеко, как сможем, потому что знаем свой потенциал. У каждой команды на мундиале есть шанс, и мы хотим достичь лучшего результата в истории сборной, добраться до финала и даже стать чемпионами мира" - приводит слова Чичарито Goal.com.

Напомним, что Мексика попала в одну группу с Германией, Швецией и Южной Кореей.

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