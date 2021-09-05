Чичарито рассказал о своей депрессии

Теги хавьер эрнандес

Чичарито рассказал о своей депрессииФото: инстаграм Чичарито/Автор неизвестен

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Хавьер "Чичарито" Эрнандес, который сейчас играет за "Лос-Анджелес Гэлакси", рассказал, что в определенный момент жизни у него была депрессия.

"Я в великолепном настроении, я счастлив, я очень благодарен за то, что сейчас нахожусь здесь, потому что прошлый год был очень сложным для меня.

Я страдал от глубокой депрессии – потерял дедушку, а затем в моей личной жизни возникли ситуации, с которыми мне нужно было справиться, поэтому я был в очень плохом положении, если это можно так назвать.

Затем я перестал чувствовать себя жертвой, взял ответственность за себя, свою жизнь, принял некоторые решения и просто захотел жить настоящим, радоваться жизни и заниматься тем, что я люблю больше всего, – играть в футбол.

Я начал много времени уделять работе над собой, общаясь с профессионалами в сфере питания, физической готовности, моего физиологического состояния, эмоций, маркетинга и даже немного стиля.

Я просто хочу быть верным себе и жить той жизнью, которую хочу и заслуживаю. Не хочу зависеть от общества, которое иногда говорит нам, что мы должны и не должны делать", – сказал Чичарито.

Также не пропустите: Хабиб сравнил Роналду и Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хабиб сравнил Роналду с Месси

Хабиб сравнил Роналду с Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов