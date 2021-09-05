Чичарито рассказал о своей депрессии

Фото: инстаграм Чичарито/Автор неизвестен

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Хавьер "Чичарито" Эрнандес, который сейчас играет за "Лос-Анджелес Гэлакси", рассказал, что в определенный момент жизни у него была депрессия.

"Я в великолепном настроении, я счастлив, я очень благодарен за то, что сейчас нахожусь здесь, потому что прошлый год был очень сложным для меня.

Я страдал от глубокой депрессии – потерял дедушку, а затем в моей личной жизни возникли ситуации, с которыми мне нужно было справиться, поэтому я был в очень плохом положении, если это можно так назвать.

Затем я перестал чувствовать себя жертвой, взял ответственность за себя, свою жизнь, принял некоторые решения и просто захотел жить настоящим, радоваться жизни и заниматься тем, что я люблю больше всего, – играть в футбол.

Я начал много времени уделять работе над собой, общаясь с профессионалами в сфере питания, физической готовности, моего физиологического состояния, эмоций, маркетинга и даже немного стиля.

Я просто хочу быть верным себе и жить той жизнью, которую хочу и заслуживаю. Не хочу зависеть от общества, которое иногда говорит нам, что мы должны и не должны делать", – сказал Чичарито.

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