Чичарито рискует пропустить матч с "Брайтоном"

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, может не сыграть в матче девятого тура АПЛ против "Брайтона".

Как сообщает Sky Sports, 29-летний мексиканец получил мышечное растяжение на одной из тренировок "молотобойцев" и может не успеть восстановиться к поединку с "чайками".

Напомним, что матч "Вест Хэм" - "Брайтон" состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени.

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