Чичарито рискует пропустить полуфинал Кубка Конфедераций

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Чичарито рискует пропустить полуфинал Кубка Конфедераций

Участие форварда сборной Мексики Хавьера Эрнандеса в полуфинальном матче Кубка Конфедераций против национальной команды Германии находится под вопросом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 29-летний футболист, который на турнире сыграл два поединка и забил один гол, испытывает проблемы с мышцами, в связи с чем, уже пропустил несколько тренировок.

Напомним, что матч Германия - Мексика состоится в Сочи 29 июня в 21:00 по московскому времени.

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