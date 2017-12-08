Чичарито сможет сыграть с "Челси"

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Чичарито сможет сыграть с "Челси"

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, сможет принять участие в матче 16-го тура АПЛ против "Челси".

Как сообщает официальный сайт "молотобойцев", 29-летний мексиканец восстановился после травмы задней поверхности бедра и готов вернуться на поле.

Напомним, что матч "Вест Хэм" - "Челси" состоится в субботу в 15:30 по московскому времени. 

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