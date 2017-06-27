Чичарито сможет сыграть с Германией в полуфинале Кубка Конфедераций



Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес возобновил тренировки в общей группе, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист больше не имеет проблемы с мышцами, так как получил от главного тренера небольшой отдых. Таким образом форвард сможет сыграть в полуфинальном матче Кубка Конфедераций против сборной Германии, который состоится 29 июня.

Напомним, что на этом турнире 29-летний Чичарито провел за Мексику 2 матча и забил 1 гол.

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