Чичарито стал автором впечатляющего рекорда АПЛ

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Чичарито стал автором впечатляющего рекорда АПЛ

Мексиканский нападающий "Вест Хэма" Хавьер "Чичарито" Эрнандес стал автором гола в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" (3:1).

Благодаря этому Чичарито стал первым мексиканцем в истории, который забил 50 голов в Премьер-лиге.

30-летний Эрнандес перешел в "Вест Хэм"в 2017 году и забил 13 голов в 54 матчах за клуб. Ранее он выступал за "Манчестер Юнайтед", провел 103 матча в АПЛ и забил 37 мячей.

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