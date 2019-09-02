Чичарито стал игроком "Севильи"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Вест Хэма" Хавьера Эрнандеса, более известного как Чичарито.

Сумма трансфера составила 7,75 миллионов евро. Звёздный мексиканец заключил с "нервионцами" контракт до лета 2022 года.

Чичарито выступал за "Вест Хэм" с 2017 года, сыграл 63 матча, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость 31-летнего форварда оценивается в 12 миллионов евро.

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