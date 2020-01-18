Чичарито станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС

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Чичарито станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС

Нападающий "Севильи" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, будет зарабатывать больше всех игроков в МЛС.

По информации Mundo Deportivo, зарплата мексиканца в "Лос-Анджелес Гэлакси" превысит 6,5 миллионов евро в год.

Также сообщается, что американский клуб объявит о подписании звёздного новичка на следующей неделе.

Ожидается, что за Чичарито "Гэлакси" заплатит 9 миллионов евро плюс бонусы до 3 миллионов.

В текущем сезоне форвард забил 4 гола в 17 матчах в составе "Севильи".

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