Чичарито станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС
Нападающий "Севильи" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, будет зарабатывать больше всех игроков в МЛС.
По информации Mundo Deportivo, зарплата мексиканца в "Лос-Анджелес Гэлакси" превысит 6,5 миллионов евро в год.
Также сообщается, что американский клуб объявит о подписании звёздного новичка на следующей неделе.
Ожидается, что за Чичарито "Гэлакси" заплатит 9 миллионов евро плюс бонусы до 3 миллионов.
В текущем сезоне форвард забил 4 гола в 17 матчах в составе "Севильи".
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|15
|Реал Вальядолид
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